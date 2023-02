Tennis : Jannik Sinner prêt à jouer tout devant en 2023 ?

Alexis Poch

Désigné comme un futur très grand du tennis depuis quelques saisons maintenant, Jannik Sinner n'a pas encore connu le succès attendu le concernant. L'Italien de 21 ans vient de gagner le tournoi de Montpellier, déjà le septième titre de sa carrière, et compte bien s'immiscer dans la lutte pour les plus grands tournois.

Fin 2019, Jannik Sinner explose sur la scène internationale en remportant à la surprise générale le Masters Next Gen et ne cesse de progresser depuis. L'Italien s'est largement intégré dans le top 15 depuis qu'il l'a intégré en août 2021, pour ne quasiment plus le quitter. Mais il a souvent été trahi par son physique et des petites blessures sont venues l'empêcher de toucher les étoiles pour le moment. En 2023, il pourrait être prêt à s'installer définitivement dans le top 10.

Un jeune joueur solide

Il a débarqué d'un seul coup sur le circuit sous forme de boulet de canon et on a vite compris que Jannik Sinner avait quelque chose dans la raquette pour pouvoir connaître un grand succès. Dans l'ombre de Carlos Alcaraz par exemple, l'Italien n'a pas encore connu le même succès que des joueurs encore plus jeunes que lui, comme l'Espagnol ou même le Danois Holger Rune. Mais sur le circuit, tout le monde sait qu'il ne faut pas le sous-estimer.

Un plafond de verre à briser

S'il est présent parmi les meilleurs mondiaux depuis presque deux ans, Jannik Sinner a encore un certain palier à franchir. En effet, si l'Italien ne perd jamais contre "beaucoup moins fort" en Grand Chelem, il n'arrive pas à dépasser le stade des quarts de finale à ce niveau et peine en Masters 1000 depuis qu'il a atteint sa première finale, à Miami en 2021 où il avait perdu face au Polonais Hubert Hurkacz. Mais il a déjà accompli de grandes choses puisqu'il a déjà connu un quart de finale dans les quatre Majeurs, au contraire de joueurs comme Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev par exemple.

Une régularité impressionnante

S'il est parfois passé à côté d'un gros résultat à cause de ses pépins physiques, Jannik Sinner reste tout de même sur une série incroyable en Grand Chelem. A Wimbledon l'an dernier, il mène deux sets à zéro contre Novak Djokovic en quart avant de craquer physiquement et passe encore à côté à l'US Open, où il s'incline au terme d'un match fou face à Carlos Alcaraz en quart également alors qu'il avait une balle de match. L'année 2023 a commencé de la même manière pour lui puisqu'il a perdu contre Stefanos Tsitsipas en huitièmes en Australie en cinq sets aussi, après avoir remonté un handicap de deux sets. Quand on connaît le résultat de ces trois-là dans les trois tournois respectifs, on se dit que Jannik Sinner aurait pu créer déjà un tremblement de terre. Partie remise ?