Nadal, Djokovic... Cette nouvelle star regrette ce «rêve» avec Federer

La nouvelle star du tennis mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz va retrouver les courts de tennis après sa blessure qui l'a éloigné du circuit pendant plus d'un mois. Après avoir manqué l'Open d'Australie, et perdu de ce fait sa place de numéro 1 mondial, le jeune tennisman de 19 ans profite de ce retour à l'ATP de Buenos Aires pour donner une interview à un journal local. Et il a avoué qu'il avait un regret dans sa carrière : ne pas avoir réalisé son rêve d'affronter Roger Federer.

Carlos Alcaraz a déjà réussi beaucoup de choses à seulement 19 ans. Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis à 19 ans, il a également remporté son premier titre du Grand Chelem lors de l'US Open en 2022. Mais malgré tout, l'Espagnol a un énorme regret : celui de ne pas avoir pu jouer face à Roger Federer.

« J’ai joué contre Rafa et Novak, mais... »

Carlos Alcaraz s'est confié auprès du journal argentin La Nacion sur sa carrière et les joueurs qu'il a affronté. S'il a pu jouer face à Novak Djokovic et Rafael Nadal, le jeune tennisman né en 2003 regrette de ne pas avoir pu se frotter au Suisse Roger Federer : « J’aurais adoré jouer contre Roger Federer, cela aurait été un rêve. J’ai joué contre Rafa et Novak, mais je n’ai pas pu jouer contre Roger. C’est dommage. »

« J’ai adoré le regarder jouer »

Carlos Alcaraz est certainement l'une des plus grandes promesses du tennis mondial. Et le jeune tennisman, à défaut de ne pas avoir pu jouer face à son idole, a pu regarder des vidéos de lui sur Internet, ou sur son poste de télévision : « J’ai adoré son tennis. J’ai adoré le regarder jouer. J’ai passé toute la journée à regarder son highlight, à regarder les matchs. Le Big 3, le Big 4 était toujours au sommet de chaque tournoi et je l’ai beaucoup observé. »

