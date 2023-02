En plein calvaire, cette nouvelle star veut imiter Djokovic et Nadal

La rédaction

Alors qu’il a récemment été détrôné de sa place de numéro un au classement ATP, Carlos Alcaraz espère pouvoir rapidement retrouver les courts de tennis, lui qui est blessé depuis plusieurs semaines. L’Espagnol est inscrit sur le tournoi de Buenos Aires et va donc rejouer, alors que son dernier match remonte à décembre 2022. Le joueur de 19 ans s’est exprimé sur ce retour tant attendu et avoue vouloir s'inspirer de Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Le monde du tennis n’attendait que cela. Carlos Alcaraz devrait reprendre la compétition dès la semaine prochaine, lui qui est tête de série numéro un au tournoi de Buenos Aires en Argentine. Plus jeune joueur à devenir numéro un mondial, l’Espagnol est promis à une énorme carrière. Stoppé dans son élan par une blessure, qui lui a fait manquer l’Open d’Australie notamment, Carlos Alcaraz compte bien reprendre les choses où il les avait laissées. Dans un entretien à Olé , il est revenu sur sa situation, et annonce qu'il souhaite s’inspirer de Rafael Nadal et de Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz ne s’est pas laissé abattre par sa blessure

Le dernier vainqueur de l’US Open a notamment été questionné sur son retour de blessure, et sur son état mental, alors qu’il doit bientôt reprendre la compétition. Carlos Alcaraz déclare : « La vérité est que je prends tout cela très normalement. J’essaie de ne pas trop laisser cela m’affecter, je veux toujours donner le meilleur de moi‐même dans chaque match. Je veux tout donner, que je gagne ou pas » .

«Je dois regarder Djokovic et Rafa»