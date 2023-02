Nadal, Federer, Djokovic... Il met fin au débat du GOAT

Pierrick Levallet

Pendant plus d'une décennie, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont dominé le circuit ATP. Les trois joueurs, qui totalisent 64 sacres en Grand Chelem, sont naturellement candidats pour le titre de GOAT. Mais alors que le débat fait rage pour déterminer le meilleur joueur de l'histoire, Patrick Mouratoglou a tranché.

En janvier dernier, Novak Djokovic a enfin pu prendre sa revanche à Melbourne. Privé d’Open d’Australie en 2022 parce qu’il n’était pas vacciné contre le Covid-19, le Serbe a été autorisé à participer à l’édition 2023 du tournoi du Grand Chelem. Finaliste face à Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic s’est imposé pour remporter son 22e Grand Chelem de sa carrière et égaler le record de Rafael Nadal.

Djokovic, Nadal et Federer... Le Big 3 candidat pour le titre de GOAT

Le Serbe et l’Espagnol comptent assurément parmi les meilleurs joueurs de tennis de l’histoire. Roger Federer, tout juste retraité, se hisse également au niveau de Novak Djokovic et Rafael Nadal. À eux trois, ils ont dominé le circuit ATP pendant plus d’une décennie. Le débat fait donc rage lorsqu’il s’agit de désigner le GOAT parmi ces trois-là. Patrick Mouratoglou a donc voulu mettre tout le monde d’accord.

«Les prochaines années définiront probablement l’un des trois comme le seul GOAT»