Djokovic - Nadal : Le débat bientôt terminé ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En allant décrocher son 22ème titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie il y a huit jours, Novak Djokovic est revenu à hauteur de Rafael Nadal dans la course. Et surtout, son grand retour sur le circuit depuis quelques mois est encore plus triomphant, à l’inverse de l’Espagnol, en difficulté physiquement.

C’est le débat qui affole depuis de nombreuses années mais 2023 pourrait finir par livrer ses enseignements. Si Roger Federer a longtemps été considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, force est de constater que ses deux principaux rivaux ont désormais dépassé son palmarès. A respectivement 35 et 36 ans, Novak Djokovic et Rafael Nadal continuent de se disputer les Grands Chelems mais c’est bien le Serbe qui pourrait mettre tout le monde d’accord dans les prochains mois.

Djokovic regonflé à bloc

Privé d’Open d’Australie et d’US Open en 2022, Novak Djokovic avait soif de vengeance au moment de son retour dans son Majeur préféré. Sa réaction au moment de sa victoire finale en disait long sur les événements passés de l’année précédente. Mais la fin de saison du Serbe nous laissait penser qu’il repartirait sur les mêmes bases en 2023, et il n’a pas manqué cette occasion. Profitant d’un tableau dégagé par les défaites précoces de Rafael Nadal et de Daniil Medvedev entre autres, ou encore de l’absence de Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial est venu récupérer son trône de leader du tennis masculin. Cette année, il sera bien difficile à arrêter, lui qui compte bien effacer tout le monde des tablettes.

«Il a été traité comme un bouffon», cet allié de Djokovic sort la sulfateuse https://t.co/1hvD2PX5LC pic.twitter.com/DR86EXMVDr — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

Déjà le plus grand ?

En s’imposant facilement en Australie, Novak Djokovic a rejoint en tête du classement des plus titrés en Grand Chelem son rival espagnol et on ne voit pas comment son compteur pourrait s’arrêter là. De son côté, Rafael Nadal est gêné depuis de longs mois par les pépins physiques et la retraite semble plus proche que jamais. Le débat pour savoir qui sera le plus grand joueur de tous les temps prend donc une nouvelle forme puisque le Serbe reprend largement l’avantage. S’il ne sera jamais autant apprécié que Federer ou que Nadal, il est évident que son palmarès est déjà un peu plus étoffé...