Open d'Australie : Mbappé en est la preuve, Djokovic a menti

Seul joueur à avoir réussi à prendre un set à Novak Djokovic lors de l'Open d'Australie 2023, le Français Enzo Couacaud est revenu sur ce match, et surtout sur la condition physique du Serbe lors de ce tournoi. L'attitude de Djokovic avait (encore) énervé beaucoup de spécialistes lorsqu'il avançait qu'il était victime d'une lésion à la cuisse. Chose impossible, pour Enzo Couacaud.

Novak Djokovic était revenu en héros à Melbourne, un an après avoir été expulsé d'Australie car il n'était pas vacciné contre le Covid-19. Et il ne pouvait pas rêver mieux en terme de retour, puisqu'il a remporté son dixième Open d'Australie et rejoint Rafael Nadal en tête des joueurs ayant remporté le plus de tournoi du Grand Chelem, avec 22 victoires.

Une déchirure de trois centimètres

Après 2021, voici de nouvelles spéculations sur l'état de santé de Novak Djokovic. Le directeur du Tournoi, Craig Tiley affirmait sur les ondes de Sportsday que Novak Djokovic avait terminé ce Majeur avec une déchirure à la cuisse de trois centimètres. Difficile à croire, mais le Serbe affirmait ne rien devoir à personne et que les IRM et autres examens seraient publiés par lui-même sur ses réseaux ou dans son documentaire, ou pas.

«Djokovic est le mieux placé», le clan Nadal s'avoue vaincu https://t.co/F2IPaUCRec pic.twitter.com/PRWBkfgmXG — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

« Ça parait dur à croire »