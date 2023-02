Djokovic a pris sa revanche, il est choqué

Pierrick Levallet

Privé d'Open d'Australie en 2022, Novak Djokovic a pu prendre sa revanche lors de l'édition 2023. Même blessé, le Serbe s'est hissé jusqu'en finale et a remporté le 22e Grand Chelem de sa carrière. À cause de sa blessure, Nole a été contraint d'adapter son jeu. Et son entraîneur avoue avoir été bluffé par l'une de ses qualités.

La finale de l’Open d’Australie a eu une saveur spéciale pour Novak Djokovic cette année. Écarté du tournoi en 2022 puisqu’il n’était pas vacciné contre le Covid-19, le Serbe a été autorisé à faire son retour à Melbourne lors de l’édition 2023. Déterminé à reprendre sa couronne, le joueur de 35 ans a été impressionnant tout au long du tournoi. Même blessé, Novak Djokovic a tout donné sur le court pour se hisser jusqu’en finale.

Nadal - Djokovic : « Ils ne vont pas aller dîner ensemble » https://t.co/0dM5gliFt2 pic.twitter.com/IiaIqhkXMk — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

Djokovic a explosé de joie

Opposé à Stefanos Tsitsipas pour l’utlime match du tournoi, Nole s’est imposé en trois sets (6-3, 7-6, 7-6) afin de remporter son 10e Open d’Australie de sa carrière, ainsi que son 22e Grand Chelem. Après son succès, Novak Djokovic a laissé libre cours à ses émotions, avant de qualifier cette victoire comme « la plus grande de [sa] carrière étant donné les circonstances ». Mais son entraîneur avoue avoir été bluffé par un compartiment de son jeu.

«À partir du moment où il a eu sa blessure, il a dû être plus agressif»