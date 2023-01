Djokovic craque en direct, il a pris sa revanche

Sacré champion à l'Open d'Australie, Novak Djokovic a touché les coeurs du monde entier après sa victoire face à Stefanos Tsitsipas. Le Serbe, qui a vécu un véritable calvaire l'année passée, a lâché ses émotions et a fondu en larmes après sa victoire. Alex Corretja estime d'ailleurs qu'avec cette image, Nole a montré à tout le monde qui il était réellement.

Ce dimanche, Novak Djokovic a remporté son 22ème titre en Grand Chelem. Le Serbe s’est imposé face à Stefanos Tsitsipas en finale de l’Open d’Australie (6-3, 7-6, 7-6), et a été sacré champion pour la 10e fois de sa carrière à Melbourne. « Ça a été l'un des tournois les plus difficiles que j'ai joué étant donné le contexte. La famille sait ce qu'on a traversé ces dernières semaines. C'est peut-être la plus grande victoire de ma carrière étant donné les circonstances. A l'année prochaine ! ». a confié Nole après la rencontre. Mais une image forte a interpellé les fans une fois la victoire de Novak Djokovic scellée.

Novak Djokovic breaks down after winning the Australian Open. It's his 22nd Grand Slam. He dared to push back against the most tyrannical people of our time and he came out victorious.pic.twitter.com/PidCXUGNmu