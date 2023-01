Nadal interpelle Djokovic avec un message de grande classe

Arnaud De Kanel

Sacré pour la 22ème fois de sa carrière en Grand Chelem, Novak Djokovic a rejoint un certain Rafael Nadal au panthéon du tennis mondial. Rivaux depuis plus d'une décennie, les deux légendes se respectent mutuellement. A la suite de la victoire du Serbe en finale de l'Open d'Australie, l'Espagnol lui a envoyé un très beau message.

Trois petites manches face à un Stefanos Tstsipas débordé auront suffit à Novak Djokovic pour triompher à Melbourne. Le Serbe a remporté là, son 10ème Open d'Australie, soit son 22ème titre du Grand Chelem. Il égale son rival de toujours, Rafael Nadal. Entre les deux champions, il n'y a jamais eu de signe d'animosité et le respect prime avant tout dans leur relation. La preuve en est avec l'hommage qu'a rendu Rafa à Nole .

Djokovic va exploser Nadal et Federer https://t.co/AscJglP2U3 pic.twitter.com/xACW2Tk8Vb — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

«C’est bien mérité»

La passe d'armes se poursuit entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Les deux monuments du tennis sont désormais assis ensemble sur le toit de ce sport. Le Majorquin a salué la nouvelle victoire du Serbe à l'Open d'Australie. « Incroyable accomplissement. Toutes mes félicitations à toi et ton équipe. C’est bien mérité. Profite Nole ! », a écrit Rafael Nadal dans un post Instagram . Quelques heures plus tôt, c'est Roger Federer qui avait félicité le Serbe sur le même réseau social. « Encore un effort incroyable de ta part ! Toutes mes félicitations », légendait le Maestro dans une story Instagram .

