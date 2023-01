Nadal peut trembler, Djokovic prépare un nouvel exploit

La rédaction

Ce dimanche, Novak Djokovic affronte Stefanos Tsitsipas en finale de l'Open d'Australie. Un match particulièrement important dans la carrière du Serbe puisqu'une victoire lui permettrait non seulement de remporter son 10e sacre à Melbourne, mais surtout d'égaler le record de Rafael Nadal et ses 22 victoires en Grand Chelem. L'opportunité pour Nole de marquer encore davantage l'histoire du tennis.

Novak Djokovic monte en puissance depuis le début de l'Open d'Australie. Depuis les huitièmes de finale, le Serbe est particulièrement impressionnant et a balayé successivement Alex de Minaur, Andrey Rublev et Tommy Paul sans perdre le moindre set. Comme en 2021 à Roland Garros, il va affronter Stefanos Tsitsipas dans une finale dont l'issue pourrait encore davantage consolider le statut de légende du Serbe.

Vers un 10e sacre à Melbourne

Tous les grands joueurs disposent d'une surface de prédilection, d'un tournoi présentiel, pour Novak Djokovic, c'est incontestablement à l'Open d'Australie qu'il est le plus fort. Le Serbe détient le record du nombre de victoires à Melbourne avec 9 sacres. Une domination débutée en 2008 lorsqu'il s'impose contre Jo-Wilfried Tsonga et gagne ici le premier de ses 21 Grand Chelem. Signe de sa domination totale à l'Open d'Australie, il devient le premier joueur de l'histoire à remporter ce Grand Chelem lors de trois éditions consécutives (2011, 2012, 2013). Un exploit qu'il parvient à réitérer en 2019, 2020 et 2021. Entre-temps, Novak Djokovic s'est également adjugé l'Open d'Australie 2015, un an après sa défaite en quart de finale contre Stan Wawrinka tandis qu'il remporte également l'édition 2016 en s'imposant une nouvelle fois contre Andy Murray, cinq fois finaliste à Melbourne.

«C’était un peu de la folie», il craque contre Djokovic et regrette https://t.co/EnSrGRWFX9 pic.twitter.com/0sof6bzUW9 — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

Une victoire pour rejoindre Rafael Nadal

Si Novak Djokovic brille en Australie, en France, la domination de Rafael Nadal est encore plus totale. Sur ses 22 sacres en Grand Chelem, l'Espagnol en a remporté 14 à Roland Garros. Alors que le natif de Manacor a été éliminé dès le deuxième tour de l'Open d'Australie 2023, sa santé interroge. Ce dernier souffre depuis plusieurs années de blessures à répétition et sa retraite est de plus en envisagée. Dans le même temps, Novak Djokovic continue d'impressionner et peut ce dimanche égaler Rafael Nadal au classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem en cas de victoire contre Stefanos Tsitsipas.

Djokovic sous pression