Open d’Australie : Djokovic craque devant les médias, il lui répond sèchement

Vainqueur de Tommy Paul (7-5, 6-1, 6-2) ce vendredi en demi-finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic retrouvera Stefanos Tsitsipas en finale, qui de son côté a battu Karen Khachanov (7-6, 6-4, 6-7, 6-3). Il y a quelques jours, en conférence de presse, le Serbe avait étonnamment oublié leur finale mémorable à Roland-Garros en 2021. Interrogé à ce sujet, le Grec a lui aussi joué la carte de l’amnésie.

Dimanche, Novak Djokovic aura l’opportunité d’égaler Rafael Nadal au nombre de tournois du Grand Chelem remportés. Pour y parvenir, le Serbe devra se défaire de Stefanos Tsitsipas, qui a lui aussi réussi à se frayer un chemin jusqu’à la finale de l’Open d’Australie. Ce n’est d'ailleurs pas la première fois que les deux hommes se rencontrent lors d’une finale de Grand Chelem. En effet, en 2021 à Roland-Garros, ils nous avaient offert un match mémorable, que Novak Djokovic avait finalement remporté après avoir été mené de deux sets à rien (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4).

Une finale mémorable pour certains, mais apparemment pas pour Nole . « Je connais Tsitsipas, c’est probablement le gars le plus expérimenté de tous les autres quarts de finalistes. Il a déjà joué plusieurs fois en deuxième semaine d’un Grand Chelem. Mais je crois qu’il n’a jamais joué de finale de Grand Chelem, si je ne me trompe pas », avait déclaré Novak Djokovic en conférence de presse il y a quelques jours, avant que les journalistes présents lui rappellent leur match à Roland-Garros.

Australian Open Press: “Novak Djokovic didn’t remember the Final you played at Roland Garros? Do you see that as a genuine lapse? Or is he trying to get in your mind'”Stefanos Tsitsipas: “I don’t remember either.”Reporter: “The Final'”Stef: “No.” 😂😂😂 pic.twitter.com/XDn5XoTCsi