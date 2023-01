Guerre en Ukraine : Au coeur d'une polémique, Djokovic dénonce les coupables

Hugo Chirossel

Alors qu’il a décroché son ticket pour la finale de l’Open d’Australie en battant Tommy Paul (7-5, 6-1, 6-2), Novak Djokovic s’est retrouvé mêlé à une nouvelle polémique. En effet, son père, Srjdan Djokovic, a été filmé en compagnie de supporters pro-russe. Le Serbe a tenu à prendre sa défense, en affirmant que les médias avaient mal traduit ses propos sur la Russie.

Avant de battre Tommy Paul ce vendredi en demi-finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic avait dû se défaire d’Andrey Rublev lors du tour précédent. Après cette rencontre, son père, Srjdan Djokovic, a été filmé en compagnie d’un groupe de supporters pro-russe, près de la Rod Laver Arena. Aperçu en train de poser avec un homme brandissant un drapeau avec le visage de Vladimir Poutine, il aurait également lancé un « longue vie à la Russie » en serbe. Pour rappel, les drapeaux russes ou biélorusses sont interdits lors de l’Open d’Australie.

Open d’Australie : Djokovic donne un rencard https://t.co/hdx8Zi19uA pic.twitter.com/22rFgqty5x — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

« Ma famille et moi avons traversé des guerres »

Si Srjdan Djokovic s’est défendu via un communiqué, son fils a également monté au créneau en conférence de presse. « C'est regrettable que la mauvaise interprétation de ce que qui s'est passé ait atteint un tel niveau. Tout cela a fait beaucoup parler et, bien sûr, cela ne m'a pas fait plaisir. Ma famille et moi avons traversé des guerres durant les années 90. Comme mon père l'a expliqué dans son communiqué, nous sommes contre la guerre et contre toute forme de violence », a déclaré Novak Djokovic, dans des propos relayés par L’Équipe .

« Certains médias l'ont mal traduit »