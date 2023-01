Open d'Australie : Choqué par Djokovic, il le compare à Nadal

La rédaction

Une démonstration de plus pour Novak Djokovic. Ce mercredi, le Serbe a balayé Andrey Rublev en trois sets et a décroché ainsi sa qualification en demi-finale de l'Open d'Australie. Impressionné par la performance de Nole, Mats Wilander a alors fait un parallèle avec Rafael Nadal, qui lui aussi ne laissait que quelques miettes à ses adversaires.

Plus que jamais, Novak Djokovic consolide son statut de favori à l'Open d'Australie. Impitoyable, le Serbe s'est défait (6-1, 6-2, 6-4) d'Andrey Rublev ce mercredi et rejoint ainsi le dernier carré du tournoi, où il affrontera Tommy Paul vendredi. Novak Djokovic monte en puissance et sa domination impressionne particulièrement Mats Wilander, qui ne voit aucune solution pour vaincre le Serbe à Melbourne.

«Novak est tout simplement incroyable»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Mats Wilander est revenu sur la prestation de Novak Djokovic : « Incroyable. Sa façon de frapper la balle est absolument incroyable. Les mouvements tactiques qu’il fait ici et là, comment il peut raccourcir le point sur le coup droit et le revers, il lance un deuxième service plus dur que le premier qu’il vient de frapper. Je veux dire que la confiance en soi de Novak en ce moment est tout simplement incroyable », a expliqué le Suédois, trois fois vainqueur de l'Open d'Australie.

«Il semble imbattable»