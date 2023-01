Djokovic proche de marquer un peu plus l'histoire, faites le quiz sur sa carrière

La rédaction

Dans quelques jours, Novak Djokovic pourrait marquer un peu plus l'histoire du tennis, s'il remporte l'Open d'Australie. En attendant de voir si le Serbe rattrape Rafael Nadal et devance pour de bon Rodger Federer, Le 10 Sport vous invite à tester vos connaissances sur sa carrière.

Des trois géants du jeu que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, le champion serbe est peut-être le moins « reconnu » comme un géant du jeu, probablement parce qu’il est arrivé en troisième, dans l’ombre des deux stars. Mais au final, il sera peut-être celui qui laissera sa trace, seul au sommet, dans la lutte à distance que se mènent ces monstres pour le plus grand nombre de victoires en Grand Chelem. Roger Federer, qui a arrêté sa carrière, ne pourra pas l’emporter. Mais Nadal et Djokovic, eux, sont encore au coude à coude. Et alors que le champion espagnol commence à sérieusement tanguer physiquement, lui le guerrier des courts, ce qui pourrait ne plus lui laisser un grand nombre d’occasions de l’emporter, Novak Djokovic, en comparaison, apparaît encore relativement frais, alors qu’il est âgé de 35 ans, soit un an de moins que Nadal, et s’il parvient à se maintenir encore deux ou trois saisons au plus haut niveau, il peut sérieusement envisager de remporter ce combat de titans pour s’imposer dans l’histoire.

Et pourtant, il a perdu aussi 11 finales !

A l’instar de ces deux aînés, Djokovic a lui aussi remporté les quatre Tournoi du Grand Chelems. Mais, il a aussi perdu onze finales, un score énorme, qui le met au même niveau que Roger Federer, là où Rafael Nadal, lui, n’en a perdues « que » huit. On n’ose imaginer les chiffres qu’auraient pu atteindre Djokovic s’il était parvenu à en gagner ne serait-ce qu’un tiers, notamment à l’US Open, où il a chuté pas moins de six fois en finale ! Mais voilà, en face, il y avait très souvent ses deux rivaux historiques… Djokovic n’a déjà plus Federer à affronter, et en l’état, Nadal apparaît diminué. L’opportunité pour le Serbe d’aller se hisser tout seul au sommet ? Réponse dans les deux prochaines années.