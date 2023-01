Rafael Nadal bientôt président de l'Espagne ?

La rédaction

Éliminé au deuxième tour de l’Open d’Australie par l'Américain Mackenzie McDonald, Rafael Nadal est doit affronter une blessure à la hanche. Le vainqueur de l’édition 2022 était apparu inquiet de son état physique, tout comme de nombreux fans. Parmi eux, une légende du tennis Boris Becker. Ce dernier n'a d'ailleurs pas manqué d'évoquer l'avenir de Nadal.

Malgré sa blessure, la légende espagnole du tennis Rafael Nadal est toujours le favori lors de chaque échéance. Le favori dans les compétitions auxquelles il participe, tout comme une autre compétition moins… évidente.

« Les jours de Nadal en tant que tennisman sont comptés »

Rafael Nadal a annoncé être absent entre 6 et 8 semaines à cause de sa blessure à la hanche. La légende allemande du tennis, Boris Becker ne se fait guère d’illusion quant à la fin de carrière de Nadal, qui approche à très grands pas, sur Eurosport : « Si Nadal jouera jusqu'à ses 40 ans ? Je ne pense pas, la défaite contre McDonald's est un premier pas vers le retrait. Une blessure comme celle-ci est dure et à votre âge, il faut plus de temps pour se remettre en forme. J'espère qu'il se rétablira bientôt et qu'on le reverra, au plus tard à Paris. Mais je pense que les jours de Nadal en tant que joueur de tennis sont comptés. »

Djokovic pousse un coup de gueule sur Nadal https://t.co/AgSgWgN8h8 pic.twitter.com/JmhTckbkjN — le10sport (@le10sport) January 23, 2023

« Il peut devenir président de l’Espagne »