Djokovic pousse un coup de gueule sur Nadal

Opposé à Alex de Minaur ce lundi en 8e de finale de l'Open d'Australie, Novak Djokovic a été impitoyable et s'est imposé (6-2, 6-1, 6-2) sans donner l'impression d'être gêné par sa blessure à la cuisse. Le Serbe, très agacé par les nombreux septiques, qui doutent de la réelle nature de sa blessure, s'est complètement lâché, estimant que d'autres joueurs ne subissaient pas le même traitement dans des situations comparables.

Ce lundi, Novak Djokovic a livré une démonstration de tennis à son adversaire Alex de Minaur en 8e de finale de l'Open d'Australie. Facile vainqueur en trois sets, le Serbe n'a pas été gêné par sa blessure à l'ischio-jambier, qui l'a pourtant fait souffrir lors des précédents tours. Certains observateurs, comme l'ancien tennisman Andy Roddick estiment que Novak Djokovic en fait trop concernant cette blessure, ce qui agace considérablement le Serbe.

«Que ces gens continuent de douter !»

Même blessé, Novak Djokovic impressionne pas sa domination, de quoi instaurer le doute auprès de nombreuses personnes qui remettent en question la blessure de Novak Djokovic. Ce dernier, dans des propos rapportés par We Love Tennis , n'a pas manqué de répondre à ses détracteurs : « Que ces gens continuent de douter ! Seules mes blessures sont remises en question. Quand d’autres joueurs sont blessés, et vous savez de qui je parle, ce sont eux les victimes, mais quand c’est moi, je fais semblant », a-t-il confié faisant ici référence à Rafael Nadal, « c’est très intéressant… Je n’ai pas l’impression de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je ne suis pas vraiment intéressé par ce que les gens pensent et disent à ce stade ».

«Cela ne fait rien d’autre que me donner de la force»