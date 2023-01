Épuisé, il a «l’impression d’avoir passé un siècle» sur le court

Arnaud De Kanel

Après avoir remporté les deux premières manches, Stefanos Tsitsipas s'est fait peur face à Jannik Sinner. L'Italien est revenu dans la rencontre en empochant les deux manches suivantes et a mis la pression à son adversaire. Mais au terme d'un match spectaculaire, le Grec a triomphé et y a laissé des plumes.

La rencontre entre Stefanos Tsitsipas et Jannik Sinner a tenu toutes ses promesses à Melbourne. Bien entré dans la partie, le Grec a pris le meilleur sur son adversaire en prenant les deux premières manches, avant de concéder les deux suivantes. Pour autant, il a gardé son calme pour conclure en beauté au bout du cinquième set (6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3). Stefanos Tsitsipas sera bien au rendez-vous des quarts de finale de l'Open d'Australie après avoir remporté ce bras de fer de 4h.

«J’ai l’impression d’avoir passé un siècle entier sur ce court»

Que ce fut long pour Stefanos Tsitsipas ! Invité à livrer son ressenti sur le match, il est apparu très émoussé. Ses propos en témoignent. « C’était un long match, les gars. J’ai l’impression d’avoir passé un siècle entier sur ce court à jouer au tennis. C’était si long mais quelle belle soirée. C’était superbe », a-t-il lâché sur le court. Néanmoins, il devra pas reproduire l'erreur de perdre les 3ème et 3ème manches face au Tchèque Jiri Lehecka, tombeur surprise de Félix Auger-Aliassime. Un problème récurrent sur lequel il est revenu en conférence de presse.

«Tout ne doit pas être dit publiquement »