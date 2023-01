Open d'Australie : «Il a des problèmes», grosse inquiétude pour Novak Djokovic

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic affrontera Alex De Minaur au prochain tour. Le Serbe, grand favori du tournoi, doit également surveiller son état de forme, lui qui ressent une gène à la cuisse. Pour Boris Becker, Djokovic est loin de faire du cinéma.

Novak Djokovic va t-il renouer avec le succès sur cet Open d’Australie ? Contraint de ne pas participer l’année dernière en raison de sa non vaccination, Djokovic fait son grand retour en Australie, un pays où il a souvent triomphé. Hormis un petit set perdu contre Enzo Couacaud, le Français, Novak Djokovic déroule depuis le début du tournoi. Le Serbe s’est qualifié pour les huitièmes de finale où il affrontera Alex De Minaur, l’Australien.

«La situation concernant ma blessure n'est pas idéale»

Mais Novak Djokovic va devoir tenir le coup physiquement. « La situation concernant ma blessure n'est pas idéale, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Je dois l'accepter. Mon équipe fait tout pour que je puisse jouer tous les matches », confiait Djokovic après sa victoire au 2nd tour. « Je prends la situation jour après jour. J'ai eu de meilleures sensations lors du premier tour qu’aujourd'hui. Je m'en remets à Dieu pour m’aider », avait ajouté le Serbe, grand favori de cet Open d’Australie.

«Novak ne se comporterait pas comme ça s’il n’avait rien»