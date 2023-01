Tennis : Il imite Shakira et dézingue une superstar

Pierrick Levallet

Ces derniers jours, Gérard Piqué était la cible de Shakira. Mais la chanteuse colombienne n'est visiblement pas la seule à vouloir se payer la tête de l'ancien défenseur du FC Barcelone. Gilles Moretton, président de la Fédération Française de tennis a livré une folle anecdote concernant l'ancien joueur de football espagnol, et l'a invité à retourner dans son sport.

Ancien joueur du FC Barcelone, Gérard Piqué est également un entrepreneur de qualité. L’ex-défenseur espagnol est déjà propriétaire du FC Andorre. Mais le champion du monde 2010 veut s’exporter dans d’autres sports. Gérard Piqué est notamment un grand amateur de tennis et détenait la Coupe Davis par l’intermédiaire de sa société Kosmos jusqu’à ces derniers jours. L’ancienne star du football de 35 ans voulait également mettre la main sur le Rolex Paris Masters. Mais il s’est heurté au patron du tennis français.

«Il doit retourner dans le football»

« Gérard Piqué voulait déjà racheter il n’y a pas si longtemps le Rolex Paris Masters , a expliqué Gilles Moretton, le président de la Fédération Française de tennis, au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC . Il est venu nous voir avec Cédric Pioline (directeur du tournoi parisien) pour nous faire des propositions, ça nous a fait beaucoup rire. Il est venu dans mon bureau. Il faut qu’il retourne au football, vraiment. Je n’ose pas dire ce qu’il proposait... Il voulait que la France organise les finales de la Coupe Davis en échange du Rolex Paris Masters. Il voulait faire du troc, ce que je dis est sérieux. Il doit retourner dans le football, à ses études ou ailleurs mais pas dans le tennis » ajoute le patron du tennis français.

«Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo»