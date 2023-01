Open d’Australie : Djokovic pousse un coup de gueule pour une affaire de toilettes

Hugo Chirossel

Lors du deuxième tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a éliminé le Français Enzo Couacaud. Au-delà de sa victoire, le Serbe s’est fait remarquer en se rendant aux toilettes pendant la rencontre. Alors que l’on pensait dans un premier qu’il l’avait fait sans autorisation, il a finalement révélé que l’arbitre de chaise l’avait bel et bien autorisé à s’y rendre. Après avoir poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux, Nole en a remis une couche face aux médias.

Le ras-le-bol de Novak Djokovic. Alors qu’il s’apprête à affronter Grigor Dimitrov samedi lors du troisième tour de l’Open d’Australie, le Serbe a défrayé la chronique lors de son match face à Enzo Couacaud. En effet, après avoir sauvé trois balles de break dans le premier set, Nole s’était rendu aux toilettes. Alors que l’on pensait qu’il l’avait fait sans l’autorisation de l’arbitre, il a révélé sur les réseaux sociaux qu’Aurélie Tourte lui avait bel et bien permis de s’y rendre.

« Je suis une cible facile, facile à peindre comme le vilain »

Novak Djokovic a de nouveau poussé un coup de gueule à ce sujet en conférence de presse. « Je pose cette question publiquement : Pourquoi l’ATP et les Grands Chelems ne réagissent pas. Pourquoi l’ATP et les Grands Chelems ne réagissent pas lorsqu’ils voient que les médias me lynchent publiquement ? Cela arrive encore et encore, il y a eu plein de situations comme celle-là mais ils ne font jamais rien, c’est toujours la même chose. Lorsque vous êtes un membre du Tour, vous devriez pouvoir bénéficier d’une protection. Mais non ? Dans notre organisation, ATP et WTA, il doit y avoir un système qui protège les joueurs, qui fait quelque chose dans ces situations. Je suis une cible facile, facile à peindre comme le vilain. C’est comme ça qu’ils me présentent, c’est devenu normal pour moi mais je ne tolérerai pas l’injustice », a-t-il déclaré.

« J’ai un problème avec Eurosport »