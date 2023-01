Open d’Australie : Djokovic peut dire merci à un spectateur

Pierrick Levallet

Venu à bout du Français Enzo Couacaud en 4 sets ce jeudi, Novak Djokovic s'est assuré une place pour le prochain tour de l'Open d'Australie. Mais pendant la rencontre, le Serbe a dû gérer un événement surprenant puisqu'un spectateur se montrait trop bruyant à son goût. Un autre fan présent aux abords du courts est alors intervenu pour secourir Nole.

Ce jeudi, Novak Djokovic s’est qualifié pour le prochain tour de l’Open d’Australie. Le Serbe s’est imposé face au Français Enzo Couacaud en 4 sets (6-1, 6-7, 6-2, 6-0). Nole poursuit donc sa route à Melbourne, en quête d’un nouveau sacre qui lui permettrait d’égaliser le record de Rafael Nadal. La logique a été respectée ce jeudi, mais Novak Djokovic a dû gérer un événement inattendu pendant la rencontre.

Djokovic a failli perdre son sang froid

En effet, Novak Djokovic a eu du mal se canaliser face à un supporter. Ce dernier, bien trop bruyant à son goût et visiblement ivre, n’a pas arrêté de déconcentrer le joueur de 35 ans. Le Serbe a failli manquer de sang froid à plusieurs reprises et a même fait la remarque auprès de l’arbitre, sans obtenir gain de cause pour autant. Novak Djokovic a donc dû faire preuve d’une mentalité exemplaire pour ne pas craquer. Et il a notamment reçu un peu de soutien dans l’enceinte de la Rod Laver Arena.

Un supporter est venu à la rescousse