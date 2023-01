Open d’Australie : Nadal vit un calvaire, l’annonce choc

Pierrick Levallet

Tombé très tôt lors de cette édition de l'Open d'Australie, Rafael Nadal a ensuite révélé qu'il avait quelques problèmes à la hanche. L'Espagnol a alors passé des examens afin de déterminer la nature exacte de ses soucis. Le verdict est enfin tombé, et le numéro 2 mondial va devoir rester plusieurs semaines au repos.

Rafael Nadal aurait pu rêver d’un meilleur début de saison. Le tenant du titre de l’Open d’Australie est déjà éliminé de la compétition. L’Espagnol s’est incliné face à l’Américain Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5) ce mercredi. Après la rencontre, le joueur de 36 ans a révélé avoir eu quelques problèmes à la hanche. Le verdict est enfin tombé, et Rafael Nadal devra rester au repos quelques semaines.

Buenas tardes. He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el Psoas Iliaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas. pic.twitter.com/xwcKSyTzhp — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 19, 2023

« 6 à 8 semaines » d’absence pour Nadal

« Bonsoir. J'ai effectué des tests médicaux après la défaite d'hier. L'IRM montre une blessure de grade 2 dans le Psoas Iliaco de la jambe gauche. C'est maintenant l'heure du repos sportif et de la physiothérapie anti-inflammatoire. Temps de récupération normal : 6 à 8 semaines » a ainsi révélé le numéro 2 mondial sur ses réseaux sociaux. Rafael Nadal doit donc renoncer au tournoi de Dubaï (27 février - 4 mars). Et sa participation à Indian Wells (6 - 19 mars) est également compromise. Dans de telles conditions, sa présence à Miami (20 mars - 2 avril) est aussi incertaine.

Avant l’Open d’Australie, il avait déclaré forfait à Wimbledon

Ce n’est pas la première fois que Rafael Nadal est trahi par son propre corps. Lors de la dernière édition de Roland-Garros, il avait dû jouer toute la compétition sous infiltration à cause d’une blessure au pied. Quelques semaines plus tard, il déclarait forfait pour sa demi-finale face à Nick Kyrgios à Wimbledon en raison d’une blessure aux abdominaux. Depuis quelques mois, l'Espagnol vit un véritable calvaire et enchaîne les blessures. Et encore à cause de son corps, Rafael Nadal va renoncer à sa couronne à l'Open d'Australie.