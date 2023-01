Open d’Australie : L’incroyable coup de sang de Rafael Nadal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Touché à la hanche, Rafael Nadal est déjà sorti de l'Open d'Australie. Vainqueur de l'édition 2022, le joueur espagnol a été sorti par Mackenzie McDonald en trois sets. Très touche après la rencontre, l'ancien numéro un mondial a aussi perdu ses nerfs durant la rencontre. Lors d'un échange de côté, il a eu un échange musclé avec l'arbitre.

Vainqueur inattendu en 2022, Rafael Nadal ne passera pas le deuxième tour cette année. L'ancien numéro un mondial, qui avait perdu ses deux premières rencontres lors de l'United Cup, s'est incliné face à Mackenzie McDonald ce mercredi (6/4 6/4 7/5). Mais le plus inquiétant n'est certainement pas le résultat. Au cours du deuxième set, Nadal s'est blessé à la hanche. « En tant que tenant du titre, je ne voulais pas abandonner. C'est un jour difficile, une blessure de plus, un moment dur de plus. Je ne vais pas mentir et dire que je ne suis pas détruit mentalement maintenant. C'est dur pour moi. J'espère que ce n'est pas trop sérieux et que ça ne m'éloignera pas trop longtemps des courts » a déclaré le joueur espagnol. Irrité, Nadal l'avait été aussi durant la rencontre.

Nadal «détruit», inquiétude pour Roland-Garros https://t.co/GJ5ZqP407b pic.twitter.com/IliDI4E76B — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

Le coup de gueule de Nadal en plein match

D'un naturel plutôt calme, Nadal avait perdu ses nerfs durant la rencontre. Le joueur espagnol, au plus mal, avait eu un échange musclé avec l'arbitre. « Je suis pressé à chaque fois, même lorsque je sers à un rythme normal. C'est toujours pareil sans la serviette, je vois qu'il reste cinq ou quatre secondes au chronomètre. C'est toujours la même chose avec vous. Cela n'a pas d'importance pour vous, mais je ne peux pas prendre la serviette à chaque fois après avoir été sur le terrain parce qu'elle est loin de moi » avait lâché Nadal en plein match.

Quelle est la suite pour Nadal ?

Désormais, de quoi sera fait l'avenir de Nadal ? En tribune, son entraîneur, Carlos Moya, avait la mine dépitée. Quant à sa femme, elle n'a pu retenir ses larmes. Agé de 36 ans, Nadal est de plus en plus souvent touché par des blessures et certains pensent qu'il pourrait mettre un terme à sa légende cette année. Les prochains examens permettront d'y voir plus clair.