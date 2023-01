Voilà pourquoi Nadal n’a pas explosé Federer et Djokovic

La rédaction

Bien qu’il soit le recordman du nombre de tournois du Grand Chelem remportés, Rafael Nadal n’en reste pas moins souvent sujet à des blessures. Une tendance qui s’est une nouvelle fois confirmée lors de l’Open d’Australie, où l’Espagnol, touché à la hanche, a été éliminé dès le deuxième tour par Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5). Des pépins physiques qui laissent penser que s’il n’avait pas été trahi par son corps, Rafael Nadal aurait encore plus d’avance sur Novak Djokovic et Roger Federer.

Touché à la hanche, Rafael Nadal a vu son Open d’Australie s’arrêter plus tôt que prévu. S’il est allé au bout de la rencontre, l’Espagnol n’a pas pu empêcher son élimination lors du deuxième tour face à Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5). Le Majorquin a souvent été gêné par des blessures en Grand Chelem, à cinq reprises au point d'abandonner. Depuis le début de sa carrière, Rafael Nadal est touché par le syndrome de Müller-Weiss, une maladie dégénérative qui se manifeste au niveau d’un des os du pied, le scaphoïde. Il avait même confié qu’à 19 ans, alors qu’il venait de remporter le premier Roland-Garros de sa carrière, on lui avait dit qu’il ne pourrait plus jouer. « Puis j'ai été guéri, grâce à une semelle qui a changé la position de mon pied, mais qui a enflammé mes genoux… », avait-il ajouté.

2010, touché au genou à l’Open d’Australie

C’est d’ailleurs son genou droit qui l’avait contraint, pour la première fois de sa carrière, à déclarer forfait lors d’un tournoi du Grand Chelem. Comme cette année, Rafael Nadal était arrivé à l’Open d’Australie de 2010 dans la peau de tenant du titre. Opposé à Andy Murray en quarts de finale, il avait abandonné dans le troisième set. « Cela s’est passé vers la fin du deuxième set, c’est un problème similaire à celui que j’ai eu l’année dernière. Après ça, je n’ai fait que décliner, c’était impossible de gagner le match », avait-il alors confié.

2016, douleur au poignet à Roland-Garros

Six ans plus tard, Rafael Nadal a vécu son deuxième abandon en Grand Chelem, cette fois-ci à Roland-Garros. Après avoir disposé facilement de Sam Groth (6-1, 6-1, 6-1) et Facundo Bagnis (6-3, 6-0, 6-3), le Majorquin n’avait pas participé au troisième tour, alors qu’il devait affronter son compatriote Marcel Granollers. Gêné par une douleur au poignet, Rafael Nadal avait confié que c’était un problème « que j’avais en arrivant et qui n’a fait qu’empirer ».

2018, la cuisse à l’Open d’Australie

En 2018, c’est au bout de 3h52 de jeu lors de son quart de finale face à Martin Cilic qu’il avait finalement dit stop, une nouvelle fois à l’Open d’Australie. Malgré l’intervention par deux fois du kiné, dans le quatrième set et avant le début du cinquième, Rafael Nadal, touché à la cuisse et gêné dans ses déplacements, avait déclaré forfait pour la troisième fois de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem.

2018, encore lâché par son genou à l’US Open

Cette même année, l’Espagnol avait été contraint d’abandonner deux fois en Grand Chelem. Après l’Open d’Australie, c’est l’US Open que Rafael Nadal n’a pas pu disputer jusqu’au bout. Alors qu’il s’était hissé en demi-finales face à Juan Martin del Potro, il était incapable de pousser sur sa jambe droite dans le deuxième set. S’il a lutté pendant deux heures, la douleur l’a finalement forcé à jeter l’éponge.

2022, déchirure abdominale à Wimbledon