Open d’Australie : Nadal pousse un coup de gueule, Djokovic lui répond

Rafael Nadal et Novak Djokovic ont, idéalement, débuté leur Open d'Australie. Les deux légendes du tennis se sont qualifiées pour le deuxième tour, mais ont noté quelques observations. Selon l'Espagnol, les balles sont de moins bonne qualité cette année. De son côté, le Serbe n'a pas pris position, mais a confirmé quelques différences notables.

L'édition 2023 de l'Open d'Australie a débuté. Considérés comme les favoris de ce tournoi, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont passé leur premier tour avec brio. Mais tout au long de la quinzaine, les deux joueurs devront composer avec des conditions extrêmes. La chaleur sera bien présente cette année. Il faudra également prendre en compte les changements apportés par les organisateurs, notamment avec les balles. Une observation de Rafael Nadal.





« Les balles sont de moins bonne qualité »

« Il n’y a pas beaucoup de changement dans la vitesse du terrain, dans les balles, oui. Les organisateurs disent qu’elle sont identiques au passé, mais elles sont, selon moi, de moins bonne qualité. D’ailleurs, cela ne sert finalement rien d’en parler maintenant car nous ne pouvons rien changer. En fait je trouve que cette balle ne prend pas le même effet que d’habitude. Après quelques coups, elle perd de sa pression. C’est plus difficile de frapper avec la bonne rotation. C’est plus facile de jouer quand on frappe plus à plat. Je dois vivre avec, je me suis assez entraîné dans cette optique » avait déclaré Nadal avant la compétition.

Djokovic confirme l'observation de Nadal