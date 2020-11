Tennis

Tennis : La carrière de Rafael Nadal aurait pu prendre fin... en 2005 !

Publié le 1 novembre 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 1 novembre 2020 à 19h37

De nouveau impérial à Roland-Garros, Rafael Nadal a remporté sa treizième Coupe des Mousquetaires. Mais les blessures auraient pu avoir raison du Majorquin dès le début de sa carrière.

A 34 ans, Rafael Nadal possède un des plus grands palmarès de l'histoire. Lors du dernier Roland-Garros, le taureau de Manacor s'est imposé pour la treizième fois sur l'ocre parisienne pour rejoindre Roger Federer avec 20 sacres en Grand Chelem. Le numéro 2 mondial est d'ailleurs devenu le deuxième plus vieux vainqueur du tournoi, devancé seulement par le titre d'Andrés Gimeno en 1972. Une incroyable longévité puisque le Majorquin a soulevé sa première Coupe des Mousquetaires en 2005. Mais après cette première, la carrière de Rafael Nadal aurait pu prendre un autre tournant.

« A 19 ans, on m'a dit que je ne pourrais plus jouer »