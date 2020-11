Tennis

Tennis : Cette légende qui s'enflamme pour Hugo Gaston !

Publié le 1 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Attraction du dernier Roland-Garros, le jeune Hugo Gaston vient d’obtenir une invitation pour le Masters de Paris-Bercy qui commence ce dimanche. Le directeur du Tournoi et ancien numéro 4 mondial, Guy Forget, a loué le potentiel du Français.

Il avait donné des sueurs froides à Dominic Thiem en huitièmes de finale de Roland-Garros. Depuis, Hugo Gaston (20 ans) est retourné dans l'anonymat du circuit challenger. Mais s’il continue à jouer comme il avait su le faire à Roland-Garros, il ne devrait pas y rester bien longtemps. D’autant que les dirigeants du Masters de Paris-Bercy, qui commence ce dimanche, lui ont accordé une invitation pour le tournoi principal. De quoi espérer entrer dans les 100 meilleurs mondiaux et ainsi s’ouvrir les portes des Grands Chelems.

« Son niveau est largement au-dessus son classement »