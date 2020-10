Tennis

Tennis : Gaël Monfils s’incline totalement devant Rafael Nadal !

Publié le 29 octobre 2020 à 11h35 par T.M.

Il y a quelques semaines, Rafael Nadal a remporté un 13ème Roland-Garros. De quoi rendre un peu plus admiratif Gaël Monfils.

Comme attendu, Rafael Nadal a bien remporté Roland-Garros cette année, une nouvelle fois. Cela fait désormais 13ème fois que l’Espagnol est sacré lors du Grand Chelem parisien. Et pour cette édition un peu particulière, compte tenu du contexte sanitaire, le numéro 2 mondial n’a fait aucun cadeau. Au cours de la quinzaine, Nadal n’a perdu aucun set, y compris lors de sa finale face à Novak Djokovic. Une démonstration qui suscite forcément l’admiration. Et c’est notamment le cas pour Gaël Monfils.

« C’est exceptionnel »