Tennis : Nick Kyrgios s'enflamme pour Rafael Nadal !

Publié le 27 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction

Pas connu pour avoir une relation amicale avec Rafael Nadal, Nick Kyrgios s'est pourtant montré très élogieux envers le numéro 2 mondial.

Le tennis vit une époque incroyable. Avant cette génération, Pete Sampras régnait sur les Grand Chelem avec 14 succès. En l'espace de quelques années, l'Américain s'est retrouvé au pied du podium. La faute à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Si les trois se disputent la course au GOAT, meilleur joueur de tous les temps, plusieurs de leurs adversaires se sont livrés au jeu des comparaisons. Nick Kyrgios, le dernier en date, choisit plutôt Federer, notamment pour son statut d'icône. Le témoignage de l'Australien pourrait être biaisé par ses relations difficiles avec les deux premiers mondiaux.

« Nadal est un grand champion »