Tennis

Tennis : Quand Kyrgios compare Roger Federer à… Michael Jordan !

Publié le 27 octobre 2020 à 9h35 par T.M.

Au tennis aussi, le débat sur le GOAT fait rage. Et aux yeux de Nick Kyrgios, il n’y a aucun doute, cette distinction doit revenir à Roger Federer.

Dans tous les sports, il est question de savoir qui est le GOAT. Un débat qui vaut également pour le tennis, mais cela est difficile de trancher entre les 3 légendes toujours en action que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Depuis plusieurs années désormais, ces joueurs dominent le circuits et les tournois du Grand Chelem ne laissant que quelques miettes aux autres. Alors qui est le GOAT entre Federer, Nadal et Djokovic ? Pour Nick Kyrgios, cela doit être le Suisse, qui le rappelle d’ailleurs un certain Michael Jordan, lui aussi dans ce débat mais dans l’histoire du basket.

« Federer est toujours le GOAT »