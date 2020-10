Tennis

Tennis : Novak Djokovic affiche ses ambitions colossales !

Publié le 22 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

S'il a été battu par Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, Novak Djokovic garde toujours une belle avance en tant que numéro 1 mondial, et n'a pas caché son ambition de dépasser Roger Federer.

Cela fait désormais 291 semaines de compétition que Novak Djokovic est numéro 1 mondial du classement ATP. Alors qu'il s'est imposé comme le joueur ayant eu le plus de succès au cours de la dernière décennie, le Serbe de 33 ans souhaite désormais décrocher tous les records. S'il a manqué l'occasion de revenir à un Grand Chelem du record de Roger Federer en s'inclinant en finale de Roland-Garros face à un Rafael Nadal intraitable, Novak Djokovic ne perd pas espoir, et pourrait prochainement battre un nouveau record, détenu par Roger Federer...

«Mon objectif est d'être le numéro 1 le plus longtemps de l'histoire et j'y travaille»