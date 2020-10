Tennis

Tennis : Novak Djokovic livre une des clés de son succès !

Publié le 22 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Numéro 1 mondial, Novak Djokovic est en balance avec Rafael Nadal et Roger Federer pour devenir le plus grand tennisman de l’histoire. Au travers d’une anecdote, le Serbe a expliqué d’où il tient une part de sa réussite.

Depuis sa lourde défaite en finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal, Novak Djokovic se tient quelque peu à l’écart des courts. Le numéro 1 mondial fera son retour lors de l’ATP 500 de Vienne, avant de clôturer sa saison au Masters de Londres. Assuré de terminer l’année en tête du classement ATP, le joueur de 33 ans a annoncé prendre en chasse le record des 310 semaines au sommet, détenu par Roger Federer. Mais pour l’instant, Djokovic profite, et participe même à une émission de motivation à la télévision serbe.

« Cela m’a amené là où je suis aujourd’hui »