Tennis : L’annonce de Federer sur sa retraite !

Publié le 21 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Agé de 39 ans, Roger Federer n’a pu échapper aux questions sur la fin de sa carrière et sur sa prochaine retraite.

Roger Federer n’a disputé qu’un seul tournoi en cette année 2020. Opéré du genou droit en février dernier, le Suisse ne fera son retour qu’en 2021 comme il l’a confirmé : « Je suis sur la bonne voie. Mais je ne veux pas me mettre la pression et prendre mon temps. Je ne participerai aux tournois que lorsque je serai à 100% en forme. Pour le moment, il semble que je puisse revenir à l'Open d'Australie. Pas plus de deux heures avec la raquette pour le moment. Mais j'ai fait de la force et du conditionnement sans aucune douleur. »

« Tant que je m'amuse et que c'est bon pour nous tous, je continuerai »