Tennis : Roger Federer annonce la date de son grand retour !

Publié le 20 octobre 2020 à 22h35 par A.D.

Gravement blessé, Roger Federer ne retrouvera pas les courts avant la saison 2021. Comme il l'a reconnu lui-même, le maitre à jouer suisse pourrait faire son grand retour à l'Open d'Australie.

Gravement blessé à un genou avant l'arrivée du coronavirus, Roger Federer a fait son retour sur les courts après le confinement, mais a rechuté. Résultat, le maitre à jouer suisse a dû mettre un terme à sa saison 2020. Alors qu'il ne retrouvera pas la compétition avant l'année 2021, Roger Federer a dévoilé la date de son grand retour. Lors d'un entretien accordé au média suisse Schweizer Illustriete , l'ancien numéro un mondial a confié qu'il pouvait revenir pour l'Open d'Australie (18-31 janvier).

«Pour le moment, il semble que je puisse revenir à l'Open d'Australie»