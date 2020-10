Tennis

Tennis : Ces révélations de taille sur Rafael Nadal !

Publié le 18 octobre 2020 à 19h35 par A.D.

Alors qu'il a la chance de s'entrainer à la Rafa Nadal Academy, Casper Ruud a eu l'occasion de côtoyer le numéro 2 mondial. Interrogé sur le Majorquin, le jeune talent de 21 ans a expliqué qu'il n'était pas du tout le même homme sur et en dehors des courts.

Rafael Nadal a deux personnalités totalement différentes sur et en dehors des courts. C'est en tous les cas ce qu'a révélé Casper Ruud. Alors qu'il a l'habitude de s'entrainer à la Rafa Nadal Academy, le jeune Norvégien (21 ans) a pu voir le numéro 2 mondial de très près. Lors d'un entretien accordé à Nettavisen , Casper Ruud a fait une confidence de taille sur Rafael Nadal. Selon ses dires, le Majorquin ne serait pas du tout le même dans la vie de tous les jours.

«Rafael Nadal est une personne extrêmement différente en dehors du court»