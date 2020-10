Tennis

Tennis : Roland-Garros, Covid-19… Le message poignant de Rafael Nadal !

Publié le 15 octobre 2020 à 11h35 par Th.B.

Sacré vainqueur de la dernière édition de Roland-Garros, Rafael Nadal a tenu à remercier ses fans de leur soutien tout en s’attardant sur la situation sanitaire délicate liée au Covid-19.

Pour la 13ème fois de sa riche carrière, Rafael Nadal a soulevé dimanche le trophée de Roland-Garros. Ce qui lui a permis d’égaler le record de Roger Federer au niveau des victoires en Grand Chelem (20). Mais bien que les fans ne pouvaient pas le soutenir en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Majorquin s’est senti soutenu au fil des dernières semaines grâce aux messages de ses supporters sur les réseaux sociaux. Ce qui a été une motivation supplémentaire pour son sacre à Roland-Garros. Ayant retrouvé son académie de Manacor, le numéro 2 mondial au classement ATP a adressé un message à ses fans pour les remercier et pour évoquer la situation sanitaire.

« C’est un sentiment amer qui est présent, car nous avons dû traverser plusieurs mois compliqués »