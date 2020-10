Tennis

Tennis : Après avoir égalé le record de Federer, Rafael Nadal veut désormais le dépasser !

Publié le 13 octobre 2020 à 12h35 par T.M.

En remportant Roland-Garros, Rafael Nadal s’est offert un 20ème tournoi du Grand Chelem, égalant à cette occasion le record de Roger Federer. Et après être revenu à la hauteur du Suisse, le numéro 2 mondial espère bien le dépasser.

En faisant l’impasse sur l’US Open, Rafael Nadal choisissait de se concentrer pleinement sur Roland-Garros. Et lors du Grand Chelem parisien, le maitre des lieux a totalement dominé son sujet, y compris en finale. En effet, face à Novak Djokovic, l’Espagnol a déroulé pour s’imposer en 3 sets, réalisant au passage l’exploit de ne perdre aucun set lors de la quinzaine parisienne. Nadal a donc soulevé son 13ème trophée à Roland-Garros, son 20ème tournoi du Grand Chelem au total. Le numéro 2 mondial égale donc le record de Roger Federer, mais dans un entretien accordé à L’Equipe , il a fait savoir qu’il souhaitait désormais dépasser cette barre des 20 titres.

« Important d’être ambitieux »