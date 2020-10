Tennis

Tennis : L'entraîneur de Djokovic fait son mea-culpa après sa sortie sur Nadal !

Publié le 13 octobre 2020 à 9h35 par B.C.

Peu avant la finale de Roland-Garros, Goran Ivanisevic avait estimé que Rafael Nadal n'avait « aucune chance » face à son protégé Novak Djokovic compte tenu des conditions particulières du tournoi parisien. Une sortie fracassante sur lequel il est revenu.

Il n'y a pas eu photo entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Dimanche, le Serbe a été inexistant face au numéro 2 mondial, qui a décroché son 13e Roland-Garros, le quatrième sans concéder la moindre manche (6-0, 6-2, 7-5). Nadal a été expéditif malgré les conditions particulières de ce Roland-Garros automnal. Dans le clan de Djokovic, on pensait pourtant que la victoire était à porté de main comme l'avait expliqué Goran Ivanisevic, son entraîneur : « Ce sont des conditions parfaites pour Novak, mais pas pour Nadal, ces conditions conviennent également à Thiem, mais Nadal ne lui convient pas mentalement. Je compte sur une finale Djokovic – Nadal où, à mon avis, Nadal n’a aucune chance dans de telles conditions et avec Novak qui est déjà entré dans sa tête. » Des propos qui font parler aujourd'hui après la démonstration de l'Espagnol dimanche, et sur lesquels l'entraîneur de Djokovic est revenu.

« J’ai exagéré quand j’ai dit que Nadal n’avait pas de chance de l’emporter »