Tennis - Roland-Garros : Rafael Nadal rêve en grand après son sacre !

Publié le 12 octobre 2020 à 12h35 par La rédaction

Impérial pendant deux semaines, Rafael Nadal a conclu son Roland-Garros par une victoire en trois sets contre Novak Djokovic. L'Espagnol rejoint Roger Federer au nombre de Grand Chelem. Un record que le numéro 2 mondial aimerait tenir.

La centième rugissante. En finale de Roland-Garros, Rafael Nadal a expédié Novak Djokovic. Une victoire fracassante en trois sets contre un numéro 1 mondial encore invaincu à la régulière cette saison. La centième en 102 matches sur la terre parisienne. Dominateur pendant toute la quinzaine, le taureau de Manacor a ainsi remporté son 13e Roland-Garros, le quatrième sans concéder la moindre manche. Et Rafael Nadal a marqué les esprits bien au-delà de Paris. Avec un 20e Grand Chelem, le Majorquin égale Roger Federer au sommet du tennis mondial. Fair-play, le Suisse a félicité Nadal pour cet accomplissement.

« J'adorerais finir ma carrière en étant le joueur qui a gagné le plus de Grand Chelem »