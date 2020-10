Tennis : Roland-Garros

Tennis - Roland Garros : Roger Federer rend hommage à Rafael Nadal !

Publié le 11 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Rafael Nadal vient de soulever son 13e titre à Roland-Garros, en venant à bout de Novak Djokovic en finale. Une performance que n’a pas manqué de féliciter son autre grand rival, Roger Federer.

Rafael Nadal vient d’égaler Roger Federer. Avec cette 13e victoire à Roland-Garros, où Rafael Nadal n’a fait qu’une bouchée de Novak Djokovic (6-0, 6-2, 7-5), l’Espagnol remporte aussi son 20e titre en Grand Chelem. Il revient, du même coup, à hauteur de son autre grand rival Federer. Le Suisse détenait, jusqu’à maintenant, le record du nombre de victoires en Grand Chelems avec 6 Open d’Australie, 1 Roland-Garros, 8 Wimbledon et 5 US Open. Roger Federer n’est désormais plus le seul à compter autant de victoires majeures et à tenu à adresser un message plein d'affection à Rafael Nadal pour son exploit.

« Nous nous sommes tirés vers le haut pour devenir de meilleurs joueurs »