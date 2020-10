Tennis

Tennis - Roland-Garros : Un ancien finaliste pronostique la demi-finale de Nadal !

Publié le 9 octobre 2020 à 11h35 par La rédaction

Ce vendredi, Rafael Nadal poursuit sa quête pour un 13e Roland-Garros. Face à lui, Diego Schwartzman, tombeur de Dominic Thiem. Guillermo Coria, entraîneur de l’Argentin en Coupe Davis, s’est risqué à une analyse de la rencontre à venir.

Les demi-finales de Roland-Garros se déroulent ce vendredi. Deux affiches de choix, avec les deux têtes de série, Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui ont tenu leur rang, et qui devront se défaire respectivement de Diego Schwartzman et de Stefanos Tsitsipas. La première affiche a une saveur particulière pour Guillermo Coria, proche des deux adversaires. Alors que le Majorquin a réalisé, comme à l’accoutumée, un parcours jusqu’ici sans le moindre accroc, ce n’est pas le cas de Schwartzman, qui a bataillé durant plus de cinq heures pour éliminer Dominic Thiem.

« Un match très équilibré, très disputé »