Tennis - Roland Garros : Djokovic s’enflamme pour Tsitsipas !

Publié le 9 octobre 2020 à 9h35 par La rédaction

A la veille de sa demi-finale de Roland Garros contre Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic n’a pas tari d’éloge le jeune grec, qu’il considère comme l’un des meilleurs au monde.

Ce samedi, Novak Djokovic se battra pour une nouvelle place en finale de Roland Garros, la première depuis 2016, où il s’était imposé contre Andy Murray, décrochant ainsi le seul titre du Grand Chelem qui manquait à son palmarès. En finale, Novak Djokovic pourrait, sauf exploit de Diego Schwartzman, retrouver Rafael Nadal. L’Espagnol, en quête de son 13e Roland Garros, pourrait égaler Roger Federer au nombre de Grand Chelem en cas de sacre ce dimanche. Toutefois, Novak Djokovic devra avant tout se défaire de Stefanos Tsitsipas, l’un des hommes en forme cette année. Le Serbe, malgré son statut de favori, a avoué que ce ne serait pas un match facile.

« Il est un des meilleurs joueurs au monde »