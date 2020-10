Tennis

Tennis - Roland-Garros : La satisfaction de Thiem après sa nouvelle victoire !

Publié le 2 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

La promenade de santé se poursuit pour Dominic Thiem, qualifié ce vendredi pour les huitièmes de finale après sa victoire face à Casper Ruud. L’Autrichien est revenu sur sa performance, qu’il juge parmi ses meilleures cette saison.

Nouvelle victoire expéditive de Dominic Thiem à Roland-Garros ! Le tout récent vainqueur de l’US Open enchaîne avec un tournoi Porte d’Auteuil quasiment parfait. Ce vendredi, c’est Casper Ruud qui a fait les frais de l’état de grâce de l’Autrichien, vainqueur en 3 sets (6-4 ; 6-3 ; 6-1). Pourtant, le jeune norvégien s’est bien accroché, sans toutefois parvenir à prendre le moindre set au 3e meilleur joueur du classement ATP, considéré par certains comme le favori de cette édition 2020.

Dominic Thiem « très satisfait »