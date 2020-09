Tennis - Roland-Garros

Tennis : Zverev se jauge dans le Top mondial !

Publié le 28 septembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Vainqueur dimanche soir de son premier tour à Roland-Garros, Alexander Zverev reste sur la lancée de son bon début de saison. Conscient de sa progression, l’Allemand rêve de Grand Chelem et se place parmi les meilleurs.

Malgré un léger retard à l’allumage, Alexander Zverev a bien réussi son entrée en lice à Roland-Garros ! Mené 5-2 dans le premier set par l’Autrichien Dennis Novak, le joueur de 23 ans a su régler son jeu pour s’imposer en 3 sets (7-5 ; 6-2 ; 6-4). Après avoir atteint les quarts de finale lors de ses deux dernières participations, l’Allemand fait désormais partie des joueurs qui comptent porte d’Auteuil, et son entame parfait laisse imaginer que ce sera également le cas cette année, d’autant plus qu’il sort d’une finale à l’US Open, où il a été battu par Dominic Thiem après avoir eu deux balles de match.

« Ce que je veux, c’est en gagner un »