Tennis - Roland Garros : «Thiem est clairement le favori... »

Publié le 2 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Ancien numéro 2 mondial, Alex Corretja a annoncé son favori pour Roland Garros, et ne voit pas son compatriote Rafael Nadal l’emporter cette année.

Après l’arrêt des compétitions pendant près de six mois, l’annulation de Wimbledon, la disqualification de Novak Djokovic à l’US Open et la victoire de Dominic Thiem lors de ce même US Open après avoir été mené de deux sets, l’année 2020 pourrait bien nous réserver une nouvelle surprise de taille selon Alex Corretja. Ancien numéro 2 mondial et ex entraîneur d’Andy Murray, l’Espagnol ne pense pas que Rafael Nadal remportera son quatrième Roland Garros consécutif, voyant davantage Dominic Thiem remporter un second Grand Chelem en l’espace d’un mois.

« Je ne suis pas sûr que quelqu’un puisse battre Dominic cette année »