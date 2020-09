Tennis

Tennis : Dominic Thiem se compare à Djokovic, Nadal et Federer !

Publié le 29 septembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Vainqueur de son premier Grand Chelem, Dominic Thiem a ouvert la voie à la nouvelle génération. Encore loin d'avoir la popularité du Big 3, l'Autrichien a tenté d'expliquer cette différence.

Le tennis est peut-être passé dans une nouvelle ère après le dernier US Open. Alors que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer trustent les titres du Grand Chelem avec 56 trophées, un premier tournoi à échapper au Big 3 depuis l'US Open 2016. Une éternité. Mais avec une finale entre Alexander Zverev et Dominic Thiem à New York, les nouvelles têtes prennent de plus en plus de place. Cette nouvelle génération a même remporté les deux derniers ATP Finals. Alors le changement pourrait se poursuivre lors de ce Roland-Garros.

« Cette popularité vient au fil du temps, c'est un défi à relever »