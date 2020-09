Tennis

Tennis : Nadal évoque sur les conditions particulières de Roland-Garros !

Publié le 29 septembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Arrivé à Roland-Garros en maître des lieux, Rafael Nadal a tout de suite senti des différences avec le froid et les nouvelles balles. Vainqueur de Gerasimov au premier tour, le Majorquin est revenu sur les conditions du tournoi.

Rafael Nadal a repris sa marche en avant. Battu à la surprise générale par Diego Schwartzman à Rome, le taureau de Manacor, de retour dans son antre Porte d'Auteuil, a rassuré. Facile vainqueur d'Egor Gerasimov (6/4 6/4 6/2), le dodécuple champion de Roland-Garros sera opposé à Mackenzie McDonald au deuxième tour. Un bon départ dans sa chasse au record de 20 Grand Chelem détenu par Roger Federer. Mais si Nadal avait l'habitude d'être impérial à Paris, la tenue automnale du tournoi pourrait changer la donne.

« Je vais rester positif et faire mon boulot »