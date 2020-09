Tennis

Tennis - Roland-Garros : Rafael Nadal le grand favori ? La réponse de Guy Forget !

Publié le 25 septembre 2020 à 9h35 par A.D.

Rafael Nadal va défendre une nouvelle fois son titre à Roland-Garros. Selon Guy Forget, directeur du tournoi français, le numéro 2 mondial reste le grand favori malgré les conditions exceptionnelles de cette saison.

Ce dimanche, Rafael Nadal va entrer en lice à Roland-Garros face à Egor Gerasimov. Eliminé dès les quarts de finale du Masters 1000 de Rome, le Majorquin aura à coeur de se rattraper dans son tournoi de prédilection. Malgré les conditions particulières de cette année 2020, Rafael Nadal reste le grand favori pour soulever le saladier d'argent le 11 octobre prochain. C'est en tous les cas l'intime conviction de Guy Forget, le directeur de Roland-Garros.

«C'est le grandissime favori une nouvelle fois ici à Roland-Garros»