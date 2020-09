Tennis

Tennis : Boris Becker affiche ses doutes pour Nadal avant Roland-Garros !

Publié le 23 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Rafael Nadal a fait son retour au tournoi de Rome. Le prochain rendez-vous de l’Espagnol est en France pour Roland-Garros. Mais de son côté, Boris Becker estime que Nadal pourrait avoir du mal du côté de la Porte d'Auteuil cette année...

À cause de la crise sanitaire, Rafael Nadal n'a pas participé au tournoi de Cincinnati et à l’US Open. L’Espagnol a fait son retour sur les terrains lors du tournoi de Rome où il s’est fait éliminer en quarts de finale par l’Argentin Diego Schwartzman. Nadal est maintenant tourné vers Roland-Garros où il tentera de remporter un nouveau titre du Grand Chelem sachant que Novak Djokovic se rapproche de lui dans le classement du nombre de tournois du Grand Chelem remportés.

« Cette année va être particulièrement difficile »