Tennis - Roland-Garros : Mauvaise nouvelle pour Benoit Paire !

Publié le 23 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Contraint à l’abandon au premier tour de l’ATP d’Hambourg, Benoit Paire a révélé avoir eu le droit de jouer malgré un test encore positif au Covid-19. En méforme, Le Français doute sur sa capacité à pouvoir participer à Roland-Garros

Le calvaire continue pour Benoit Paire ! Après une élimination rocambolesque au 1er tour du Master 1000 de Rome, c’est cette fois-ci sur abandon que le Français quitte le tableau de l’ATP 500 d’Hambourg, alors qu’il était mené (6-4 ; 2-0) par Casper Ruud. À désormais quatre jours du début de Roland-Garros, l’état de forme du 25e joueur mondial a de quoi inquiéter, d’autant plus que celui-ci est toujours en proie à des soucis liés au Covid-19. En effet, en marge de sa rencontre, le tennisman a révélé avoir eu l’aval de l’organisation du tournoi allemand pour jouer, après avoir été une nouvelle fois testé positif : « À mon arrivée, j'ai été encore testé positif au Covid. Je suis fatigué, je n'en peux plus. J'ai dit, je me casse ! Et là le mec me dit : ''Ici, en Allemagne, si tu es positif au Covid et que tu as déjà fait ta durée de quarantaine, normalement on ne teste plus les joueurs, car même si tu l'attrapes encore, tu n'es plus contagieux '' ».

« Une chance sur deux d’être positif »